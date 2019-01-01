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Лазерная эпиляция, удаление волос навсегда!

Не увидите результат — вернем деньги!
Безопасно Безопасно
Безболезненно Безболезненно
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Первая процедура бесплатно

Выбирайте зону и записывайтесь на бесплатную процедуру
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Рассрочка от компании

Без банков. Без переплат. На любые абонементы.
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LASER PRO — гарантия качества!

Мы специализируемся на безболезненной лазерной эпиляции на современном и безопасном оборудовании и аппаратной коррекции фигуры с помощью вакуумно-роликового массажера.

Купи любой абонемент на услуги (лазерная эпиляция, коррекция фигуры, безъинекционная мезотерапия) в период с 5 по 15 ноября 2019г. и участвуй в розыгрыше крутых призов, главный из которых - путевка в ТАИЛАНД на двоих на 7 дней!!! подробности в нашем инстаграм @laserpro.simf подписывайся!

международная сеть студий
Международная сеть студий
82
Laser Pro

Уже более 32 000 клиентов доверили нам уход за своей красотой и телом в более чем 80 городах России и СНГ.

Как проходит процедура

1
Подготовка
2
Проведение процедуры
3
Уход за кожей
1 мм — длина волоса (лучше сбрить за сутки)
Для того, чтобы процедура была эффективна, длина волоса должна быть 1-2 мм.
7 дней до процедуры — не загорайте
За 7 дней до процедуры откажитесь от посещения солярия.
За 3 дня — не проводите процедуры нарушающие кожный покров
Откажитесь от процедур травмирующих кожный покров (пилинги, скрабировария и пр.)
Вы можете бесплатно получить консультацию о проведении процедуры Получить конcультацию

Предоставим лучшее обслуживание. Посмотрите видео

  • Процедуры проводят профессионалы с медицинским образованием
  • В помещении соблюдаются все стандарты качества
  • Инструменты проходят несколько этапов стерилизации
  • Обеспечим Ваш комфорт и конфиденциальность 
Записаться на процедуру

Как ухаживать за кожей, после процедуры:

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    7 дней после процедуры — не загорайте. При нахождении на солнце защищайте кожу кремом SPF 25-30
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    Удалять волосы между процедурами только с помощью бритвенного станка
Получить консультацию

Как ухаживать за кожей, после процедуры:

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    В течение дня — не рекомендуется посещать бассейн, баню, сауну, а также использовать косметические средства (тональные крема, пудру, дезодоранты и т.д.)
Первая процедура бесплатно

Пройдите бесплатный тест-драйв и выберите свой курс процедур. Консультация специалиста также проводится бесплатно.

Гарантия результата

На абонементы лазерной эпиляции предоставляется гарантия качества. Не увидите результат - вернем деньги.

Рассрочка от компании

Без банков. Без процентов. Оформление прямо в студии за 3 минуты. Оформите свой абонемент в рассрочку от Laser Pro.

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Стоимость услуг

Стоимость услуг (ОБЩАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ) Стоимость услуг (ОБЩАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ)
Первая процедура бесплатно
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Противопоказания

Процедуры, проводимые в наших студиях имеют ряд противопоказаний, с которыми важно ознакомиться перед их посещением
Общие
Беременность и период лактации
Общие
Кожные хронические заболевания на месте обработки
Общие
Варикозное расширение вен
Общие
Онкологические заболевания
Общие
Инфекционные заболевания
Общие
Соматические заболевания: системная красная волчанка, порфирия, экзема, псориаз, склеродермия и др.
Общие
Наличие кардиостимулятора и кохлеарного импланта
Общие

Болезни крови

Лазерная эпиляция
Прием фотосенсибилизирующих препаратов (антибиотики, гормональные препараты)
Лазерная эпиляция
Эпилепсия
Аппаратная коррекция фигуры
Всевозможные грыжи, а также, аденомы, липомы и флебиты
Аппаратная коррекция фигуры
Склонность к кровотечениям
КОНТАКТЫ
Сеть LaserPro
Популярные услуги
Стоимость услуг
Противопоказания
Подготовьтесь к процедуре
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ООО "Bладuc гpупп"
г. Симферополь,
ул. Тренева 21,
офис 25, студия Laserpro
+7 (978) 964-84-84
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